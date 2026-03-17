Revelan verdadera identidad de Banksy

De acuerdo con una investigación realizada por la agencia Reuters, el rostro detrás del artista urbano Banksy sería el de Robin Gunningham. Un hombre de 51 años de edad nacido en Bristol, Inglaterra.

El reportaje señala que el rastro más importante surgió en Kiev, donde el artista británico realizó una serie de grafitis a unos 300 metros de la línea de batalla en el año 2022.

En ese sitio había solo tres personas y el stencil y la pintura fueron luego autenticadas como originales de Banksy. Por lo que solo una de estas tres personas debería ser el elusivo autor.

Los reporteros se acercaron a conocidos y amigos para ver la posibilidad de tener más detalles sobre la vida del autor, pero sin éxito. Lo que sí consiguieron fue una carta de sus abogados.

Pidieron que dejaran de preguntar para evitar poner en riesgo tanto al artista como a su público.

Anónimo

“Trabajar anónimamente o bajo seudónimo sirve a los intereses de la sociedad. Protege la libertad de expresión permitiendo a los creadores decir la verdad sin tener miedo de venganzas, censuras o persecución. Particularmente cuando abordan temas sensibles como política, religión o justicia social”, escribió.

La investigación señalaba a tres personas como posibles rostros detrás de la identidad de Banksy, incluyendo a Robert del Naja, integrante de la famosa banda de trip hop Massive Attack.

Sin embargo, un detalle que al principio parecía insignificante ayudó a los periodistas a seguir la pista verdadera. En su entrada a Ucrania, uno de los sujetos cambió su nombre a David Jones, una identidad común en el Reino Unido. Se trataba en realidad de Robin Gunningham.

Revelan misterio

Conocido por pintar murales con fuerte carga política y en sitios icónicos, que van desde el muro en la Franja de Gaza hasta las calles de Londres, Banksy se hizo un nombre en el arte contemporáneo a pesar de no encajar con los cánones de la élite.

Los periodistas que encabezaron la indagatoria, identificados como Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison, realizaron una serie de entrevistas con personas que les sirvieron café, les tomaron fotos y convivieron con los tres implicados en la realización del mural en la capital ucraniana.

Fuente: El Heraldo