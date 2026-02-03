Profesora de la UNAM triunfó en los Grammy 2026

La compositora mexicana Gabriela Ortiz escribió un nuevo capítulo en la historia de la música clásica contemporánea al convertirse en una de las grandes protagonistas de los Premios Grammy 2026.

Su triunfo no solo consolidó una trayectoria internacional de décadas, sino que también colocó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la cultura nacional en el centro de uno de los escenarios más prestigiosos de la industria musical global.

Ortiz, profesora de composición en la UNAM, destacó en una edición dominada por figuras de alcance mundial y reafirmó que el talento mexicano tiene voz propia en la música académica del siglo XXI.

Galardón

En la ceremonia de los Grammy 2026, Gabriela Ortiz obtuvo el galardón a la Mejor Composición Clásica Contemporánea por Dzonot, una obra que dialoga entre la tradición sonora mexicana y los lenguajes actuales de la música sinfónica.

Además, Yanga fue reconocida como Mejor Compendio de Música Clásica, en una grabación interpretada por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel. El premio destacó tanto la fuerza creativa de la compositora como la calidad interpretativa de una de las orquestas más influyentes del mundo.

La presencia de su trabajo también se hizo notar en la categoría de Mejor Interpretación Coral, lo que subrayó la versatilidad de un catálogo capaz de dialogar con orquestas, solistas y conjuntos vocales de primer nivel.

Este conjunto de reconocimientos representó un hito personal y un motivo de orgullo para México, al confirmar el peso de su música en la escena clásica internacional.

Fuente: Infobae