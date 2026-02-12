Por tormenta Nils, 900.000 hogares sin electricidad en Francia

Una persona murió y unos 900.000 hogares están sin electricidad en el sur de Francia debido al paso de la tormenta Nils.

La misma desencadenó alertas rojas por crecidas, fuertes vientos y avalanchas.

Un conductor de camión falleció en la noche del miércoles tras la caída de una rama de árbol cerca de Dax, en el suroeste de Francia. Las ráfagas superaron los 160 km/h, informó la prefectura.

Según el periódico Sud-Ouest, se produjeron numerosas caídas de árboles y líneas eléctricas en esa región, con más de 200 intervenciones de los bomberos contabilizadas en las primeras horas del día.

En tanto, las regiones más afectadas por el corte de suministro eléctrico registrado la mañana del jueves eran Nueva Aquitania (498.000 hogares) y Occitania (365.000), precisó el operador de la red Enedis en un informe de la situación.

Trenes cancelados e interrupciones en el tráfico rodado

El operador activó su Fuerza de Intervención Rápida Eléctrica (Fire), con 360 empleados, para acudir a «las regiones más afectadas».

Desde el miércoles por la noche, 1.000 técnicos de Enedis y 400 empleados de empresas proveedoras habían sido «premovilizados» para intervenir «tan pronto como las condiciones lo permitan».

Debido a la tormenta Nils, el nivel máximo de alerta meteorológica severa, rojo, está vigente actualmente en cinco departamentos franceses. La tormenta es de una intensidad excepcional, según el servicio meteorológico francés, Météo France.

Algunos servicios de tren están cancelados y también hubo interrupciones en el tráfico rodado.

