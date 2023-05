Multa millonaria a Meta en Europa

En la Unión Europea, la empresa Meta fue sancionada con un cifra récord de mil 300 millones de dólares por irregularidades en la protección de datos.

La sanción llega a más de una década de que el analista Edward Snowden expusiera anomalías en el manejo de datos personales.

¿Qué sucedió?

La propietaria de Facebook fue reportada por el gobierno de Irlanda por supuestamente exponer la privacidad de sus usuarios.

Lo anterior, según se dijo a través de sus constantes transferencias de datos a Estados Unidos, donde se ubica su matriz.

Ante la situación se emprendió un proceso en contra de Meta por reiteradas violaciones a la ley regional.

No obstante, para evitar restricciones, la empresa de Mark Zuckerberg amagó con retirarse de la región, hecho que no hizo cambiar de parecer al bloque de 27 al sostener que no caería en sus chantajes.

La respuesta de Meta

La región europea le ordenó suspender los envíos de datos que se realizaban a través del Océano Atlántico.

Entonces, la Comisión de Protección de Datos de la nación europea fijó un plazo de cinco meses para interrumpir por completo dichas transferencias, y más de medio año, para dejar de almacenar información confidencial de los internautas que tienen cuentas con ellos.

Todo ello, al tiempo que reguladores de la región analizan una nueva norma para garantizar la protección de datos de quienes abran cuentas en redes sociales.

Sin embargo, la dueña de Facebook evadió la medida aprovechando un vacío legal, al alegar que ésta era “injustificada”, pues afectaría a sus usuarios.

Pero la Unión Europea no lo dejó pasar y lo multó con la cifra más alta impuesta por la violación a la privacidad.

Apelación a la vista

Meta alista una apelación y medios europeos adelantaron que busca un acuerdo con el bloque de 27.

La empresa busca un acuerdo en torno a la privacidad de datos personales, al recordar que el continente sigue analizando una regulación mucho mayor.

Lo anterior, toda vez que la empresa de redes sociales fuera de Europa, ya ha enfrentado críticas por no proteger los datos de sus usuarios, especialmente en el caso de menores de edad que usan plataformas como Instagram.

Con información de Milenio