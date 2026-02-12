Muerte de James Van Der Beek revive interés por la serie “Dawson’s Creek”

James Van Der Beek, el actor que marcó a toda una generación como protagonista de la serie Dawson’s Creek, murió a los 48 años tras enfrentar cáncer colorrectal.

La noticia fue confirmada por su familia en redes sociales, donde señalaron que vivió sus últimos días con “valentía, fe y gracia”.

La noticia provocó una ola inmediata de condolencias y homenajes de colegas y admiradores, quienes recordaron el legado del actor en la televisión y su influencia en la cultura popular de los años noventa.

James Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Chester, Connecticut, y saltó a la fama internacional como protagonista de “Dawson’s Creek”.

Entre 1998 y 2003, la serie creada por Kevin Williamson se consolidó como un referente del género juvenil, abordando temas como la amistad, el amor y las transiciones vitales de la adolescencia a la adultez.

Van Der Beek interpretó durante seis temporadas a un personaje idealista cuyas dudas existenciales marcaron a una generación. Compartió elenco con Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, quienes también lograron notoriedad gracias a la serie y luego desarrollaron carreras en cine y televisión.

La trayectoria de James Van Der Beek incluyó papeles en:

“Varsity Blues”

“The Rules of Attraction”

“How I Met Your Mother”

“Don’t Trust the B—- in Apartment 23”

“CSI: Cyber”

“Pose”

Participación en “Dancing With the Stars” (2019), donde forjó vínculos cercanos con sus compañeros.

