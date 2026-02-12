Muerte de James Van Der Beek revive interés por la serie “Dawson’s Creek”

Facebook
Twitter
Pinterest
Muerte de James Van Der Beek revive interés por la serie “Dawson’s Creek”

James Van Der Beek, el actor que marcó a toda una generación como protagonista de la serie Dawson’s Creek, murió a los 48 años tras enfrentar cáncer colorrectal.

La noticia fue confirmada por su familia en redes sociales, donde señalaron que vivió sus últimos días con “valentía, fe y gracia”.

La noticia provocó una ola inmediata de condolencias y homenajes de colegas y admiradores, quienes recordaron el legado del actor en la televisión y su influencia en la cultura popular de los años noventa.

James Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Chester, Connecticut, y saltó a la fama internacional como protagonista de “Dawson’s Creek”.

Entre 1998 y 2003, la serie creada por Kevin Williamson se consolidó como un referente del género juvenil, abordando temas como la amistad, el amor y las transiciones vitales de la adolescencia a la adultez.

Van Der Beek interpretó durante seis temporadas a un personaje idealista cuyas dudas existenciales marcaron a una generación. Compartió elenco con Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, quienes también lograron notoriedad gracias a la serie y luego desarrollaron carreras en cine y televisión.

La trayectoria de James Van Der Beek incluyó papeles en:

“Varsity Blues”
“The Rules of Attraction”
“How I Met Your Mother”
“Don’t Trust the B—- in Apartment 23”
“CSI: Cyber”
“Pose”
Participación en “Dancing With the Stars” (2019), donde forjó vínculos cercanos con sus compañeros.

Fuente: Infobae

Imagen de silchr69

silchr69

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias Relacionadas

Ultimas Noticias

Nuestra Selección

Suscríbase a nuestro boletin

Escribe una breve descripción, que describirá el título o algo informativo y útil.

SUSCRIBIRSE

leer más notas

Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©
Despertar México – 2026 – Derechos Reservados ©

Aviso de privacidad

Políticas de privacidad