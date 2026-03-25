Rehabilitarán siete bajopuentes de Tlalpan antes del Mundial

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molino, informó que la rehabilitación de siete bajopuentes sobre Calzada de Tlalpan estará concluida previo al inicio de la Copa Mundial 2026. Para este año se contempló la intervención en 12 de estos pasos a desnivel, cinco de ellos requirieron trabajos de reforzamiento estructural.

“Rumbo al Mundial vamos a reestructurar, renovar, mejorar y hacer obra en 12 bajopuentes de todos los que hay (…), de esos 12, siete van a concluirse y los demás están en reforzamiento estructural, explicó Brugada Molina al explicar que las obras de los cinco restantes iniciarán una vez que concluya el reforzamiento.

La mandataria capitalina explicó que se ha llevado a cabo un proceso con los distintos comerciantes, donde Servicios Metropolitanos (Servimet) los ha atendido. En este sentido, refirió que los comercios que se encontraban en los pasos a desnivel no va a desaparecer, sino a reestructurarse, para lo cual el Fondo de Desarrollo Social (Fondeso) ha destinado apoyos para las y los locatarios.”

Mejorar infraestructura

La titular del Ejecutivo local garantizó que estas acciones no buscan quitar el espacio a comerciantes, sino de mejorar y darles incluso una perspectiva o tema de gastronomía o cultural. “Es darles viabilidad económica y por otro lado servicios”, expresó.

La remodelación de los bajopuentes tiene como objetivo principal servir como otro medio de tránsito de la población –además del Metro– comunicando el oriente y poniente de Tlalpan, además de implementar en ellos una perspectiva como la de las Utopías.

“Empezamos de la zona más difícil, la que tenía los bajopuentes en su situación más deteriorada. (…), todos van a estar remodelados, mejorados y van a tener policía. Servimet va a contratar policías para garantizar que todos los bajopuentes puedan tener servicio de seguridad. Y entonces cualquier persona que atraviese Tlalpan lo haga en las mejores condiciones”, detalló.