Japón devolverá dos pandas a China

Japón se prepara para decir adiós a sus últimos pandas gigantes, los gemelos Xiao Xiao y Lei Lei, quienes regresan a China este enero de 2026 como parte de acuerdos internacionales que mantienen a estos carismáticos animales bajo un régimen de préstamo diplomático.

Este momento emotivo pone de relieve la singular “diplomacia del panda” y contrasta con una historia muy distinta en México: aquí, la panda Xin Xin no debe partir jamás… porque es propiedad mexicana de por vida y simboliza un vínculo único entre fauna, conservación y cultura nacional.

Japón se queda sin pandas: una despedida histórica

En el zoológico de Ueno, en Tokio, la salida de Xiao Xiao y Lei Lei marca el fin de más de 50 años de presencia continua de pandas gigantes en Japón. Nacidos en 2021 como parte de un exitoso programa de cría, estos osos se convirtieron en íconos culturales, símbolos de ternura y uno de los mayores atractivos turísticos del recinto.

El primer par de pandas llegó a Japón en 1972 como parte de un gesto diplomático tras la normalización de relaciones con China. Desde entonces, más de una generación de visitantes creció conmemorando a estos animales en postales, peluches, estaciones de tren y eventos públicos que celebran su presencia.

Para muchos japoneses, la partida de estos animales no es solo un movimiento logístico: es el cierre de un capítulo emocional que une nostalgia, admiración animal y recuerdos de infancia.

¿Por qué deben regresar? La diplomacia del panda en acción

La razón detrás del retorno no es caprichosa ni inesperada: todos los pandas fuera de China están bajo acuerdos de préstamo internacional dictados por Pekín, a través de lo que se conoce como diplomacia del panda. Bajo estos programas, incluso los pandas nacidos en el extranjero son técnicamente propiedad de China y deben regresar cuando concluye su contrato.

Esta práctica tiene décadas de historia y se ha utilizado como símbolo de buena voluntad y cooperación entre naciones. Sin embargo, el regreso actual de los pandas se da en un contexto más complejo, con tensiones diplomáticas entre Japón y China, en particular por declaraciones políticas recientes que han afectado las relaciones entre ambos países.

Mientras Pekín mantiene la propiedad legal y decide los términos de estancia, los zoológicos locales —como Ueno— se adaptan a devolver a los pandas bajo estrictas condiciones de cuidado y transporte, asegurando que los osos continuarán participando en programas de cría y conservación en su país de origen.

