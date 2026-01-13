Investigan a Julio Iglesias por denuncia de dos mujeres

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga desde comienzos de enero una denuncia presentada contra Julio Iglesias por dos mujeres que trabajaron para él en 2021.

Ellas lo acusan de delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, acoso, lesiones y vulneración de los derechos laborales.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, sitúa los hechos en las residencias que el cantante posee en República Dominicana y Bahamas.

Además atribuye al artista un papel central en un presunto sistema de explotación, control y abuso ejercido sobre sus empleadas.

La denuncia fue registrada el pasado 5 de enero y ha dado lugar a la apertura de diligencias de investigación penal preprocesales bajo secreto. Fuentes fiscales confirmaron que el Ministerio Público está analizando los hechos.

La competencia de la Audiencia Nacional para asumir el caso, dado que los presuntos delitos se habrían cometido fuera de España, pero el denunciado es ciudadano español.

Mujeres presuntamente abusadas

La legislación española permite investigar estos hechos cuando concurren determinados requisitos. Entre ellos que los delitos sean también punibles en los países donde se produjeron y que exista una denuncia formal, como ocurre en este caso.

Las dos denunciantes, que han sido identificadas con los nombres ficticios de Laura y Rebeca para proteger su identidad, acudieron a la justicia española tras la publicación este martes de una investigación de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias.

En ese trabajo periodístico relataron que sufrieron agresiones sexuales, humillaciones y un régimen de control constante mientras trabajaban como empleada del hogar y fisioterapeuta personal del cantante, respectivamente.

Ambas aseguran que entre enero y octubre de 2021 vivieron en un entorno marcado por la intimidación, la dependencia económica y el aislamiento.

