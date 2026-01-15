EE. UU. suspende visas de inmigrante a 75 países

Estados Unidos suspende el procesamiento de solicitudes de visa de inmigración de 75 países, anunció el Departamento de Estado. La lista incluye a Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Uruguay.

La medida debe entrar en vigor el 21 de enero. Según un documento interno del Departamento de Estado al que la agencia de noticias Reuters tuvo acceso, se están revisando exhaustivamente todas las políticas, regulaciones e instrucciones para garantizar el máximo nivel de verificación y seguridad para todos los solicitantes de visas estadounidenses.

El documento también señala que los solicitantes de estos países representan un alto riesgo de depender de la asistencia del Gobierno estadounidense.

«Posible carga para el erario público»

«El Departamento de Estado ejercerá su autoridad de larga data para descalificar a posibles inmigrantes que se conviertan en una carga para el erario público y se aprovechen de la generosidad del pueblo estadounidense», declaró el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El Departamento de Estado ha revocado más de 100.000 visas desde que Trump asumió el cargo, según informó el lunes. El Gobierno también ha adoptado una política más estricta para la concesión de visas, con un control más riguroso de las redes sociales y una revisión más exhaustiva.

Fuente: DW