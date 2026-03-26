Carín León dará primer concierto en el estadio del Inter Miami

Carín León, cantante de regional, inaugurará la “casa” de Lionel Messi con el primer concierto en la historia del recinto, programado para el 28 de junio.

El evento forma parte de la gira norteamericana 2026 de León, quien fue reconocido este año con el Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

La apuesta por Carín León como primer artista que subirá al escenario del Nu Stadium responde a la estrategia de la organización para posicionar el estadio como un punto de referencia en el entretenimiento del sur de la Florida.

Jeff Henry, responsable de eventos especiales de Heron Sports & Entertainment, subrayó el objetivo de ofrecer “las mejores experiencias de espectáculos en vivo”. Todo con el respaldo de una infraestructura diseñada para eventos de gran formato.

Casa nueva

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Carín León expresó: “…El Inter de Miami ya tiene casa nueva y de manteles largos. Por informarles que somos el primer artista que se presenta en este gran y nuevo estadio. Nos vemos en junio en el Nu Stadium, en la nueva casa del Inter de Miami”.

El propio León, originario de Hermosillo, Sonora, también ha destacado en sus comunicados el significado de este debut.

«El poder estar en Nu Stadium y ser el primero en estrenar este lugar para un concierto me llena de mucho orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí. Es el punto donde todos nos unimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y como es el Inter Miami también. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y gente, estamos haciendo bien las cosas”.

Fuente: Infobae