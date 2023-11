Con canción de los Beatles recuerdan a Cheems 

A tres meses de su muerte, Cheems sigue siendo muy recordado. Es por eso que sus dueños publicaron un último video de su querido perrito en el que se muestran algunos momentos del divertido lomito.

Entre las postales que compartieron se muestra a Cheems amigo viendo su propia cuenta en Instagram, algunos memes de él subiendo al cielo y por supuesto, la foto con la que se hizo viral.

El video fue acompañado de la canción Across The Universe de The Beatles, haciendo aún más nostálgico el post.

Su nombre real era Balltze, una perrita que fue adoptada por una familia amorosa de Hong Kong cuando apenas tenía 1 año.

Con el tiempo y gracias a las redes sociales, la familia aprovechó el carisma y singularidad de Balltze para crear su propio Instagram y llenarse de seguidores gracias a las divertidas fotos que al principio mostraban su afición por las hamburguesas.

Durante más de dos años, el perfil de este can se nutrió de decenas de fotos y videos en los que se registraba su cotidianidad, pero la foto que lo hizo viral fue una imagen publicada en septiembre de 2017 en la que se le observa con gesto acongojado y pensativo.