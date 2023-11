Captan a Justin Timberlake en México; huye de polémica sobre Britney Spears

Justin Timberlake presuntamente habría abandonado su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos, para viajar a México y alejarse del “ojo del huracán”.

Y es que de acuerdo con los portales estadounidenses Six Page y DailyMail, el intérprete de “Cry me a river” fue captado en un yate privado en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Fueron las imágenes publicadas por Daily Mail, las que capturaron el momento en que el ex líder de NSYNC llega a Cabo San Lucas. Vistiendo una camiseta gráfica blanca, pantalones deportivos grises, zapatillas blancas, una gorra de béisbol a juego y gafas de sol, Timberlake sonríe mientras desciende de un avión privado. En sus brazos, lleva a su hijo menor, Phineas, de 2 años.

Supuestamente, se trasladó con su familia para dejar atrás «los comentarios desagradables y el odio que la gente expresa». Ello, luego de que Britney Spears relató el abortó que vivió con él.

La “Princesa del Pop” en sus memorias rompió el silencio sobre lo vivido con el cantante, entre ellas las infidelidades del músico y los desplantes que le provocaron a Britney ataques de ansiedad.

La razón detrás de esta huida a México se relaciona con las recientes revelaciones de Britney Spears en su libro titulado The Woman in Me.

En las páginas de dicho material, Spears ha compartido detalles de su relación pasada con Timberlake, incluyendo un aborto que sufrió mientras estaban juntos y las infidelidades del cantante.

Sobre ello, Justin Timberlake no ha declarado algo al respecto e incluso desactivó los comentarios de sus redes sociales.