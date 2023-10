Britney Spears abortó cuando era novia de Justin Timberlake

En su libro de memorias, Britney Spears escribe que tuvo un aborto cuando tenía una relación sentimental con Justin Timberlake hace más de 20 años.

Según el extracto de “The Woman in Me” publicado el martes por la revista People, Spears dijo: “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho”.

El embarazo “fue una sorpresa, pero para mí no era una tragedia”, escribió en el extracto, diciendo que quería formar una familia con Timberlake, sólo que fue antes de lo esperado.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, escribió. La pareja se separó en 2002. No está claro cuándo ocurrió el embarazo.

Representantes de Spears se negaron a hacer más comentarios. Se envió solicitudes de comentarios a los representantes de Timberlake sin recibir respuesta. The Associated Press no ha podido revisar de forma independiente un ejemplar del libro.

Spears, usuaria prolífica de las redes sociales, no ha publicado en Instagram ni en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, desde que se publicaron los fragmentos en People.

En el extracto incluido por People, caracterizó el aborto como “una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida”.

Las memorias de Spears se publicarán el 24 de octubre. Es decir, pocos meses después de que se anunciara su divorcio de Sam Asghari.