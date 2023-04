Atleta Kara Goucher denuncia a Nike por sexismo

La ex atleta de Nike, Kara Goucher, denunció sexismo y se han sumado más demandas contra el gigante deportivo que lo han acusado de promover una cultura de intimidación, falta de equidad y represalias.

Esto coincide con las declaraciones de Goucher en su libro. Ella comparte que la falta de mujeres en puestos de toma de decisiones no permitía hablar sobre sus inquietudes en cuanto a cómo la compañía estaba manejando la publicidad de su imagen y la retención de sus pagos mientras estaba embarazada.

La ex atleta también agrega que los comentarios sobre su cuerpo eran tan comunes como si se hablara de «la temperatura del día».

— Tori O (@MrsOotstoot) April 6, 2023