Así se vio el eclipse lunar o luna de sangre

La madrugada de este 3 marzo la Luna de Gusano, nombre tradicional que identifica al planeta de marzo y que marca la transición hacia la primavera en el hemisferio norte, nos regaló un espectáculo en el cielo.

Antes de que iniciara el eclipse, la luna se veía completamente iluminada. Después, durante el fenómeno, la sombra de la Tierra la cubrió de forma progresiva hasta darle un tono rojizo, lo que comúnmente se conoce como Luna de Sangre.

A continuación las imágenes más impresionantes de la luna antes de que comenzara el eclipse y durante el eclipse lunar total, el único de este tipo que se verá en todo 2026.

En la madrugada del 3 de marzo, mientras la mayoría duerme, la Tierra proyectará su sombra sobre la Luna y la transformará lentamente en un disco cobrizo suspendido en el cielo. Será un eclipse total de Luna visible en la República Mexicana, un fenómeno astronómico que no requiere telescopios ni filtros especiales: basta con mirar hacia arriba antes del amanecer.

El eclipse fue visible en todo el territorio nacional

En el centro de México, el fenómeno inició a las 02:45 horas, cuando la Luna comenzó a internarse en la sombra terrestre. A lo largo de la madrugada, el disco lunar se fue oscureciéndose hasta adquirir su tonalidad rojiza durante la fase total.

El evento concluyó a las 08:23 horas, aunque en muchas regiones del país la Luna se ocultó en el horizonte oeste poco antes de que termine el eclipse, debido al amanecer.

Al tratarse de un eclipse lunar, no representa ningún riesgo para la vista. Pudo observarse a simple vista, con binoculares o telescopio, lo que permitió apreciar mejor los matices de color y los cráteres iluminados parcialmente por la sombra.