Adulto mayor gana la lotería y dona el premio a refugio para perros

Paul J. Riley, un adulto mayor, ganó en la lotería un premio de 4 millones de dólares, el cual recogió junto a su mascota, Raven, en Massachusetts, Estados Unidos.

El juego en el que participó fue el 199xCash. Su boleto lo compró en una tienda llamada Summit Variety, en la localidad de Peabody. Con impuestos, el feliz ganador obtuvo 2 millones 600 mil dólares.

Sin embargo, Riley no se quedó con todo el premio. Dijo que comprará un auto con su esposa, pero donará una parte a la organización Animal Rescue League.

Esta tiene varias filiales en múltiples lugares en Estados Unidos y atiende a miles de perros al año.

$4 MILLION winner pictured with his VIP, very important puppy, Raven 😍 He plans on buying his wife a car and donating to the Animal Rescue League! pic.twitter.com/vKUdvCwcB5

— Mass. State Lottery (@MAStateLottery) January 17, 2024