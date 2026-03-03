Puebla, sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Puebla será la sede inaugural del serial de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, cuya primera etapa se disputará del 7 al 12 de abril.

El anuncio se realizó en la Ciudad de México. Autoridades estatales, municipales y representantes del organismo rector detallaron el arranque del calendario internacional de la disciplina.

Puebla abergará las rondas clasificatorias y finales en dos puntos estratégicos de la ciudad, con un formato que llevará la competencia del complejo deportivo al Centro Histórico.

En tanto, Gabriel Ramos, presidente de World Archery México, confirmó que la ciudad será el punto de partida del circuito internacional.

“Buscamos acercar el deporte a la ciudadanía y proyectar internacionalmente la imagen de Puebla. Ello, combinando el alto rendimiento con nuestros espacios más representativos”, señaló durante la presentación.

La competencia se desarrollará del 7 al 10 de abril en el Parque del Arte, donde se disputarán las rondas clasificatorias y las primeras eliminatorias. Posteriormente, las finales se llevarán a cabo el 11 y 12 de abril en el Zócalo de Puebla.

Se instalará un estadio temporal sobre la calle 3 Oriente, con capacidad para mil 800 espectadores.

A partir de esta designación, Puebla se integra al calendario internacional junto a sedes como Madrid, España, y Shanghái, China. Dichas ciudades, recibirán las siguientes etapas del serial en el transcurso del año.