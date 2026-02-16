México arrasa en la Serie Mundial de Tiro con Arco

Con gran éxito en el ámbito deportivo y social, concluyó este domingo la Serie Mundial de Tiro con Arco Bajo Techo Mérida 2026, prestigiosa justa en la que México arrasó en el medallero con un total de 43 preseas: 17 de oro, 14 de plata y 12 de bronce.

Además del destacado rendimiento como país, Ángela Ruiz (recurvo femenil), Maya Becerra (compuesto femenil) y Matías Grande (recurvo varonil) se proclamaron campeones en tres de las cuatro principales pruebas (Miguel Becerra se llevó la plata en compuesto varonil).

El gobernador del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, fueron los encargados de la ceremonia de premiación del evento categoría 500 y que otorgó puntos de ranking que contarán en el proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

“El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI se convirtió en una arena deportiva importante. Gracias al gobernador (Joaquín Díaz) por el apoyo al deporte y también al presidente de World Archery México, Gabriel Ramos, pues gracias al trabajo en equipo podemos tener estos torneos en México”, dijo Pacheco Marrufo.

“Presenciamos el gran talento que tienen nuestras y nuestros deportistas. Sé perfectamente que, como atleta, no hay cosa más bella que competir en México. Nos da mucho gusto ver que nuestra selección tiene un gran nivel y los hemos estado fogueando para que tengan lo necesario”, añadió.

Asimismo, el titular de la CONADE aprovechó para recordar que nuestro país volverá a ser anfitrión de este evento en 2027 y 2028, lo cual será fundamental para seguir impulsando el deporte, lo cual es una consigna de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.