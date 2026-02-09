Mexicanos van a Medio Oriente para Campeonato Mundial de Para Bádminton

La delegación mexicana de para bádminton se encuentra en Manama, Bahrein, lista para competir en el Campeonato Mundial de la especialidad 2026, que se efectuará del 8 al 14 de febrero buscando imponer el crecimiento que esta disciplina ha tenido en nuestro país.

El contingente tricolor está conformado por los para atletas María Guadalupe Rojas (SL3), ⁠Gerardo Armando Castillo (SH6), Arturo Zambrano (WH2) y Maximiliano Ávila (SL4), quienes competirán en las modalidades singles, dobles y mixto.

“Este año pinta muy bien, tenemos metas cercanas que ahorita es el Mundial, mi torneo fundamental del año, todos tratamos de conseguir nuestros sueños, uno a uno, y el mío es paralímpico, cada día lucho por ello y me veo cerca”, comentó Max Ávila previo a emprender su viaje.

Los para atletas nacionales, guiados por los entrenadores Juan Carlos García y Jesús Aguilar, ya realizaron sus trabajos previos a saltar a la cancha en Manama.

El Campeonato Mundial de Para Bádminton marca un paso importante en el ascenso de la disciplina, así como en el camino clasificatorio a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

 

Imagen de silchr69

silchr69

