FIFA reitera confianza en México para el Mundial 2026

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, tuvo una charla con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con relación a la Copa Mundial 2026.

Después de la crisis de seguridad que vivió Jalisco y el país por el operativo militar donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la FIFA reafirmó su postura de plena confianza en las autoridades mexicanas.

De acuerdo con lo que compartió la FIFA, México y todas sus sedes se mantienen firmes para el torneo, por lo que el próximo 11 de junio se realizará la inauguración en el Estadio Azteca. Infantino compartió detalles de la charla y precisó que tiene altas expectativas del país anfitrión, por lo que reiteró su postura en favor de Sheinbaum Pardo.

“Tuve una excelente conversación hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y esperamos que organice todos los partidos programados allí en lo que será el evento más inclusivo y grandioso”.

Llamada

A su vez, Claudia Sheinbaum también informó en sus cuentas oficiales que la conversación con el presidente de la FIFA fue fructífera y trabajarán juntos en la realización de la edición mundialista.

“Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país”.

La confirmación de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), de la “plena confianza” del organismo en la organización del Mundial 2026 en México, despeja las especulaciones surgidas a raíz de la reciente ola de violencia en Jalisco, uno de los estados sede tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

A tan solo 105 días del inicio de la Copa Mundial, Infantino recalcó desde Barranquilla, Colombia, que la FIFA se mantiene “muy tranquila” y comprometida con la planificación del torneo junto a las autoridades mexicanas, incluso tras los episodios que provocaron el bloqueo de carreteras, suspensión de vuelos y actividades en distintas regiones del país.

Infantino precisó que el organismo mundial del fútbol revisa y monitorea de cerca la situación en México tras los eventos recientes, pero enfatizó que la organización internacional confía “totalmente” en la respuesta de los responsables mexicanos.

Fuente: Infobae