Las Águilas del América lograron su estrella 14 luego de vencer a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 3-0 (4-1 global) en el Estadio Azteca, con lo que de paso reafirmó la paternidad que ostenta ante el cuadro felino, al menos en lo que a finales se refiere.

Pero además del título, el cual dicho sea de paso les costó de más a los de Coapa, porque lo resolvieron hasta los tiempos extra del partido de vuelta, también en el internet y las redes sociales se jugaba un duelo aparte, que también terminó en favor de los azulcremas, luego de que los memes hicieran polvo el accionar de los universitarios.

Los Simpson lo hicieron de nuevo 🤣🤣🤣🤣🤣c mamó el Nahuel Guzmán pic.twitter.com/1u0PQSHidx — El Meme (@MemetecaOficial) December 18, 2023

De hecho, quien más padeció fue el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, toda vez que su expulsión terminó por opacar la gran actuación que tuvo en el partido de ida y gran parte del de vuelta.

Asimismo, otros memes hicieron alusión al frustrado intento de los norteños por conseguir el bicampeonato en torneos cortos, la expulsión de Fulgencio Román, la propia derrota de los Tigres y hasta el desempeño del encargado de la pirotecnia en el Coloso de Santa Úrsula.

Expulsan a uno de tigres El cuetero del América: pic.twitter.com/QIIiNXtOi3 — kai (@UntalKaiser) December 18, 2023

No obstante, para aquellos que no lo tienen presente, esta no fue la primera vez que el América y los Tigres se vieron las caras en una final; toda vez que, han disputados encuentros por títulos desde la década de los años setenta.

América vs Tigres, ¿el nuevo clásico?

Irónicamente el clásico nacional entre Águilas y Chivas solo registra una final en la historia del fútbol mexicano, la cual fue ganada por el América en los años ochenta, en la llamada final del siglo. Por otro lado, ante Cruz Azul y Pumas, los de Coapa acumulan 10 finales, seis ante los cementeros y cuatro ante los universitarios.

Sin embargo, ante los regios las Águilas ya registran seis finales; de ahí que, muchos se han atrevido a decir que este empieza a pintar para ser el nuevo clásico, además porque ambas escuadras suelen demostrar su poderío económico.

Lo más interesante de todo esto es que, contando la final ganada de este Apertura 2023, el América le ha ganado cinco a Tigres, por lo que empieza a notarse una paternidad notable; porque además debe sumarse el título del Apertura 2014, la Concachampions del 2016 y el Campeón de Campeones de la temporada 1975-76 y 2019.

Finalmente, América y Tigres se han enfrentado 51 ocasiones dentro de los torneos cortos, pero en ese rubro se ve una mayor paridad, porque los de Coapa solo han ganado 16, empatado 18 y perdido 17 encuentros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Tigres abona su sexto título de la Liga MX Femenil