Ya viene la Feria Internacional de Franquicias 2026

La Feria Internacional de Franquicias 2026 se realizará del 5 al 7 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Este encuentro, organizado por Global Expo y la Asociación Mexicana de Franquicias, proyecta un crecimiento del 15% en marcas y visitantes.

En entrevista para Emprendedor.com, Lidia Quezada, directora de la feria, confirmó la participación de más de 300 expositores. Se espera la asistencia de unos 14,000 visitantes de diversos perfiles, desde inversionistas seriales, hasta emprendedores novatos.

Estos modelos de negocio poseen una tasa de éxito del 85% a cinco años, cifra muy superior a la de los emprendimientos independientes. Este evento cobra mayor relevancia en un contexto de crecimiento sostenido del 6% para el sector de las franquicias en México.

El objetivo central es conectar marcas con inversionistas interesados en modelos probados y escalables. Los asistentes encontrarán diversas oportunidades en sectores como alimentos, salud, bienestar, servicios especializados y diversión.

Aguascalientes como invitado de honor

La edición 2026 destaca por la incorporación de Aguascalientes como el primer estado anfitrión en la historia de la Feria Internacional de Franquicias.

Vamos a tener la presencia de más de 15 empresas hidrocálidas que van a estar participando, entre franquicias y proveedores”, detalló Lidia Quezada.

La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, asistirá a la inauguración para fortalecer el vínculo entre el sector público y el desarrollo de nuevos modelos económicos regionales.

Esta alianza estratégica busca impulsar el emprendimiento regional y exponer el talento de las empresas hidrocálidas ante inversionistas nacionales e internacionales de alto nivel.

