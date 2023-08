Va cinco detenidos por el caso Iñigo Arenas Saiz

Derivado de las investigaciones por el deceso del empresario Iñigo Arenas Saiz, hallado al interior del bar Black Royce en Naucalpan, Estado de México, están detenidas seis personas.

Francisco Marco Pinzón, apoderado legal del Black Royce, confirmó lo anterior y dijo que aparentemente habrían tenido contacto con el empresario minutos antes de su muerte.

Hasta el momento se han ejecutado seis órdenes de aprehensión en contra de empleados del establecimiento que estuvieron presentes durante la estancia de Arenas Saiz.

Mencionó que entre las personas detenidas se encuentra el capitán de meseros, así como otros cinco trabajadores que atendieron al consultor de negocios de 41 años entre las tres y las siete de la mañana del 6 de agosto.

Francisco Pinzón no aclaró cuál fue la autoridad que cumplimentó las capturas de su personal, pero un reporte compartido por Milenio indicó que la responsable fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Hasta el momento hay una investigación conjunta entre esta corporación y la Fiscalía de la Ciudad de México.

⏯️ #Video | El cuerpo del empresario Iñigo Arenas Saiz fue localizado sin vida en el bar 'Black Royce', ubicado en el Estado de México. El lugar ya fue asegurado. pic.twitter.com/5P6vDZl4JD — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 7, 2023

Los hechos

Iñigo Arenas salió “por su propio pie” del bar República, en Polanco, alrededor las 02:50 horas del domingo 6 de agosto.

Luego se trasladó a un puesto de tacos en las calles Lafontaine y Emilio Castelar, en la misma colonia, y permaneció ahí hasta las 03:18 de la mañana. Desde ese punto hizo un recorrido de poco más de seis kilómetros hasta llegar al Black Royce, ubicado en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho 460, en Naucalpan.

Aunque se desconoce la hora exacta en que arribó al centro nocturno, el trayecto desde Polanco a dicho club tiene una duración aproximada de 10 minutos.

Francisco Marco Pinzón dijo que Iñigo Arenas “llegó en un aproximado de las tres de la mañana, nos lo llevó un taxista (sic.)”.

En una entrevista con el noticiero En Punto, expuso que durante casi dos horas, Arenas Saiz estuvo “disfrutando” y alrededor de las cinco de la mañana “el señor manifiesta que está un poco cansado, que por favor lo dejáramos dormir […] Quería estar solo, quería una sala VIP, una sala especial. Inmediatamente ahí lo pasamos y ahí es donde se dispone a descansar”, expresó el apoderado.

Llamada de emergencia

Relató que cerca de las siete de la mañana los trabajadores del bar notaron que Iñigo Arenas estaba inconsciente al interior del espacio privado que se le había asignado.

“El personal se percata que no se mueve, entonces trata de reanimarlo, uno de nuestros capitanes le da los primeros auxilios y no reacciona el señor”, dijo.

Según el recuento de los hechos del gobierno de Miguel Hidalgo, el C5 del Edomex recibió una llamada de auxilio a las 07:38 horas del 6 de agosto debido a que el empresario no reaccionaba. Al llegar al establecimiento, los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales e informaron que no había indicios de violencia.

¿Quién era Iñigo Arenas Saiz?

Era un reconocido empresario de 41 años, ingeniero industrial y consultor de Negocios Internacionales.

Según consta en su perfil de LinkedIn, ocupó diversos cargos en empresas como Feher Consulting, Ingenia Agency, Grupo Tenerife y más reciente en Alfa F. También desempeñó cargos en Los Ángeles, Estados Unidos.