Starbucks presenta edición limitada de café de México en todo el mundo.

Con notas de miel y nueces tostadas, el perfil Blonde Roast resalta la dulzura natural del grano y su complejidad, invitando a redescubrir sabores que evocan la esencia de México.

Desde 1971, Starbucks ha incluido cafés mexicanos en su portafolio global, consolidando al país como uno de sus orígenes más apreciados.

México, potencia cafetalera

México se mantiene como uno de los productores relevantes de café a nivel mundial. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la producción nacional proyectada para 2025 ronda 1.077 millones de toneladas métricas.

Y están concentradas principalmente en estados con tradición cafetalera como Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla.

Sostenibilidad y apoyo a caficultores

Starbucks ha impulsado programas como 100 Million Trees y la iniciativa Todos Sembramos Café, implementada en México desde 2014. Eso ha beneficiado a más de 20,000 caficultores.

Todo mediante renovación de cultivos y donación de más de 5.6 millones de plantas resistentes a la roya.

El compromiso en México cobra vida a través de Alsea, operador de la marca desde 2002. Eso ha posicionado al país como el séptimo mercado más importante de Starbucks a nivel global, con más de 940 tiendas en operación y más de 13,000 partners.

Fuente: emprendedor.com