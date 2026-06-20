Sección 22 deja el plantón en CDMX

Este 19 de junio de 2026, parte de la CNTE ha decidido retirarse de las movilizaciones en el Zócalo de la Ciudad de México, para entrar en una “nueva fase” que les permita “reorganizarse”, con el objetivo de “fortalecer” sus protestas.

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que la Sección 22 de Oaxaca realizará un receso, mismo que surtirá efecto a más tardar el día de mañana, tanto en el estado como en la capital del país.

Durante la Asamblea Estatal Permanente, Yenny Aracely Pérez, Secretaria General de la sección mencionada, reconoció la lucha del magisterio y reprochó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se haya retractado sobre una promesa de campaña:

“La jornada de lucha de la CNTE, desde luego que marca una historia en el país, donde un gobierno que lleva dos años y que prometió que abrogaría la ley del ISSSTE, ahora en el poder cambia el discurso y no está del lado de los trabajadores”.