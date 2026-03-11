Se prevén posibles afectaciones a la circulación en accesos al AICM

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informa que para este miércoles 11 de marzo, se prevén posibles afectaciones a la circulación en los accesos de ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), derivado de una movilización anunciada por integrantes de la agrupación Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., conformada por permisionarios y operadores de taxis del aeropuerto.

Ante esta situación, exhortamos a la ciudadanía a tomar previsiones en sus traslados, especialmente a quienes tengan programados vuelos o actividades en las inmediaciones del aeropuerto, a fin de evitar contratiempos.

Asimismo, se informa que personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG) de la SECGOB se mantendrá en atención en el lugar, monitoreando la situación y, de ser necesario, dialogando con las y los inconformes, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a la población.

La SECGOB reitera su respeto al derecho a la libre manifestación, al tiempo que hace un llamado a que las expresiones públicas se desarrollen sin afectar la movilidad de la ciudadanía.

Para más información y conocer la situación de dichas afectaciones viales en tiempo real, pueden consultar la cuenta de X de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (@SCPPyBG).