Mujer bronceando sus piernas en Palacio Nacional desata polémica

Un video que muestra a una mujer presuntamente tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional en Ciudad de México ha capturado la atención pública y abierto un intenso debate sobre los límites del uso y el respeto de espacios simbólicos.

En X —antes Twitter—, el popular creador de contenido Vampipe —una voz crítica de la Cuarta Transformación— difundió un audiovisual que muestra a una mujer de aproximadamente 25 a 30 años, sentada en un balcón de Palacio Nacional.

A pesar de que la grabación se hizo a larga distancia, las capacidades de las cámaras del dispositivo móvil permiten apreciar que la mujer permanece sentada, con un vestido recogido hasta sus piernas, las cuales son alcanzadas por los rayos del sol.

En una primera publicación, el popular tuitero editó el video, incluyendo un extracto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la mandataria explicó a la prensa que escuchó desde Palacio Nacional el concierto gratuito ofrecido por Shakira en el Zócalo el pasado 3 de marzo.

Ante los numerosos comentarios que ponían en duda la veracidad del video, el creador digital subió una versión extendida, con su audio original, para acreditar que fue grabado desde la explanada de la Plaza de la Constitución.

Infobae México solicitó una postura oficial a fuentes de la Presidencia de la República sobre el incidente, pero no obtuvo respuesta.