Más mujeres se suman a denuncias contra Tenoch Huerta por supuesto abuso

Días después de que María Elena Ríos acusara, a través de sus redes sociales, la experiencia que vivió con Tenoch Huerta, a quien denominó como “depredador sexual”, varias mujeres también han hablado de las experiencias vividas con el actor.

La mayoría expresa que es un hombre que busca su propia satisfacción sexual a costa de la otra persona. También fue señalado por seguir en redes sociales a mujeres al azar con el objetivo de insinuarse sexualmente.

La saxofonista oaxaqueña expuso la complicidad de las y los integrantes de Poder Prieto, movimiento representado por el actor, asegurando que había sido intimidada por el colectivo (en noviembre del 2022) para que no hablara públicamente de lo que vivió a lado de Tenoch, pues faltaba muy poco para el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever”, la cinta en que el actor da vida a Namor.

En su defensa, Tenoch Huerta permaneció en silencio, hasta que lanzó un comunicado en sus cuentas de Instagram y Twitter, mediante el cual negaba todas las acusaciones de María Elena, tachándolas de “falsas” y “sin fundamentos”.

Recordó que él y la música habían entablado una relación amorosa hace un año, aproximadamente, la cual se desenvolvió sin percances. Pero, al romper, expresó que Ríos comenzó a tergiversar lo sucedido entre ellos, por lo que había decidió comenzar un proceso legal del que no había hablado. En tanto, la saxofonista dijo haber hecho lo propio en contra del actor.

Desde entonces las opiniones en redes sociales se polarizaron. Mientras que la mayoría de usuarias ha refrendado su apoyo a María Elena, quien fue víctima de intento de feminicidio en 2019 luego de ser rociada con ácido, otros usuarios pusieron en duda sus señalamientos. Eso causó el disgusto de la joven que no ha dejado de responder a quienes le cuestionan por no haber hecho públicos los hechos anteriormente.

La actriz Fernanda Tosky, revivió cuando llegó a interactuar con Huerta -sin dejar muy claro si sostuvieron una relación de pareja-, época en la que fue testigo de que el actor sólo respondía a sus necesidades sexuales. Así lo explicó en una publicación en su cuenta de Twitter:

“Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él, y repito: en MI experiencia no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”.