Lugares en CDMX para disfrutar este puente

Estos lugares cerca de CDMX son perfectos para una escapada corta. Todos tienen una combinación increíble de historia, naturaleza y gastronomía, ideales para disfrutar con amistades, familia o en pareja.

Peña de Bernal, Querétaro

Peña de Bernal es uno de los destinos más icónicos de Querétaro y de todo México, ya que alberga el tercer monolito más grande del mundo. Este enorme peñasco de roca volcánica no solo es un espectáculo visual, sino que también es considerado un lugar místico lleno de energía. Además, Bernal es un Pueblo Mágico con calles coloridas, arquitectura colonial y una oferta gastronómica imperdible.

Malinalco, Estado de México

Malinalco es un Pueblo Mágico famoso por su impresionante zona arqueológica y su ambiente bohemio. Es un destino ideal para quienes buscan naturaleza, historia y un descanso del ruido de la ciudad.

Cholula, Puebla

Cholula es una ciudad con más de 2,500 años de historia, famosa por albergar la pirámide con la base más grande del mundo, sobre la cual se construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Además, es un destino con una gran oferta gastronómica, vida nocturna y una vista espectacular del volcán Popocatépetl.

Tequisquiapan, Querétaro

Este encantador Pueblo Mágico es conocido por su arquitectura colonial, viñedos y aguas termales. Su ambiente relajado lo convierte en el uno de los lugares cerca de CDMX perfectos para un fin de semana de descanso, buen vino y comida deliciosa.

Tepoztlán, Morelos

Tepoztlán es conocido por ser un destino místico y lleno de energía, hogar de tradiciones prehispánicas y un centro de espiritualidad en México. Sus calles empedradas, su mercado de artesanías y su increíble gastronomía lo hacen un lugar imperdible.

Fuente: Chilango