Isaac del Toro sufre caída en el Itzulia Basque Country

El ciclista mexicano Isaac del Toro vivió un episodio complicado en la Vuelta al País Vasco (Itzulia), al abandonar la competencia tras una caída en la tercera etapa, a 81 kilómetros de la meta.

Aunque intentó reincorporarse, presentó molestias en la cadera y pierna derecha, por lo que será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión.

Del Toro llegaba a la prueba con cinco victorias en la temporada, incluyendo el título histórico en la Tirreno-Adriático 2026 y el UAE Tour.

De acuerdo a distintos reportes, Isaac del Toro sufrió lesiones en la cadera y la pierna derecha luego de la caída que le impidió continuar en la Tercera Etapa de Itzulia Basque Country.

Isaac del Toro será sometido a distintos estudios para conocer la gravedad de la lesión y se espera que en las próximas horas, su equipo, UAE, emita un comunicado médico en el que comparta información sobre el mexicano.

El ciclista mexicano Isaac del Toro se presentó en el Itzulia Basque Country luego de un arranque de temporada espectacular. El representante del UAE Team Emirates ya presume cinco victorias en el año.

Fuente: SDP