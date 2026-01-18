Recuperan calles del Centro Histórico en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que uno de los componentes más importantes del Plan de Reordenamiento del Espacio Público en esta Ciudad es la recuperación de las calles del Centro Histórico del comercio informal.

Precisó que ya se están alcanzando los acuerdos necesarios para liberarlas, y dejó en claro que los vendedores ambulantes que no respeten los lugares acordados serán retirados.

Al encabezar un evento en el que se informó del aseguramiento de más de 50 mil vapeadores y cigarros electrónicos en calles del Primer Cuadro, la mandataria capitalina explicó que el próximo jueves 22 de enero se informará de una de las grandes acciones que se ha venido trabajando en este 2026, que es el ordenamiento de la vía pública.

«Se trata de la reducción sustancial de comercio en la vía pública, tanto de comercios como de lo que se les llama ‘toreros’ en vía pública, y estoy hablando de casi 4 mil comerciantes y ‘toreros’», detalló Brugada Molina.

De hecho, al referirse al decomiso de los 50 mil 700 vapeadores y cigarros electrónicos durante un operativo, dijo que esta acción es un claro mensaje de que el Centro Histórico debe de estar libre de mercancía ilegal.

«Sabemos que la ilegalidad se da en distintos rubros, de maneras diferentes y en ciertas partes, lamentablemente, de nuestros Centro Histórico», en este sentido, aseguró que se encuentran organizados como gobierno para atender y enfrentar este tipo de problemáticas que propician la venta ilícita de productos.

“Queremos un gran Centro Histórico, sí como un motor del gran comercio de la Ciudad de México y del país, y lo queremos libre de mercancía ilegal”, afirmó.

Plan Maestro

En este contexto, la titular del Ejecutivo local indicó que se presentará el Plan Maestro para el Reordenamiento del Centro Histórico, el cual parte de una política pública sostenida para el mejoramiento de una de las zonas más emblemáticas de toda la ciudad y el país, misma que contempla la disminución y erradicación del comercio ilegal en calles y avenidas.

“Esta transformación que nos hemos propuesto del Centro Histórico se guía justamente en un Plan Maestro de Desarrollo que involucra a todas las dependencias del Gobierno de la ciudad, para garantizar su transformación. (…) Se suma a más de 24 mil 572 retiros de mercancía, entre ilegal y mercancía que no pueden estar vendiendo en el Centro Histórico. Vamos a continuar con esta gran tarea”, señaló.

El plan maestro para el Centro Histórico, detalló, constará de ocho ejes fundamentales: habitabilidad, repoblamiento y vivienda; movilidad, infraestructura y espacio público; gestión de riesgos; economía y medioambiente; patrimonio histórico y cultural; cultura y turismo; seguridad; y gobernanza.