Confirman captura de integrantes del Tren de Aragua en CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de seis integrantes de la organización delictiva venezolana “Tren de Aragua”.

Entre ellos a la responsable del cobro por explotación sexual, identificada como Lesli Valeri Flores Arrieta, de 40 años, alias “Lesli”, durante dos cateos realizados en la Ciudad de México (CDMX).

El Gabinete de Seguridad informó que los cateos se realizaron en dos domicilios de la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí se detuvo a Flores Arrieta, presunta encargada del cobro a miembros del grupo criminal “Tren Aragua” por la explotación sexual.

Las investigaciones establecen que Lesli también fungía como negociadora entre el grupo Tren de Aragua y La Unión Tepito. Además de dedicarse a la venta de droga y al cobro de piso a mujeres víctimas de explotación sexual.

A la detenida se le aseguraron dosis de metanfetamina y mariguana. También una libreta con una relación de nombres vinculada con el cobro de piso a las trabajadoras sexuales en la zona de Sullivan y Revolución, reportaron las autoridades.

Más detenidos

En el segundo cateo fueron detenidos Donovan y Giancarlo Romero Flores; Valeria Pineda Arredondo y Diana Paola Ortega Pérez, principales colaboradores y familiares de Flores Arrieta. Su función principal consistía en la distribución de narcóticos, extorsión y cobro de piso a víctimas en diversas alcaldías de la Ciudad de México.

A este grupo se les aseguró un arma de fuego, teléfonos celulares y narcóticos.

Durante otra acción, en la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan Betancourt Olivera, de 33 años, por los delitos de Trata de personas agravado y Delincuencia Organizada, como presunto operador financiero del Tren de Aragua.

Se indicó que este detenido proporcionaba sus cuentas bancarias para la recepción y envío de recursos económicos, derivado de actividades ilícitas con la finalidad de ocultar el origen y destino del dinero.

Además, facilitaba y proporcionaba viviendas para el resguardo y alojamiento de integrantes del grupo criminal, así como para mujeres de origen venezolano.

