Así funciona Tap to Pay de Apple

Con la llegada de Tap to Pay, el iPhone se convierte en una terminal de cobro portátil, sin hardware adicional. Una apuesta que podría redefinir la forma en que emprendedores y pequeños negocios reciben pagos.

Tap to Pay en México: el iPhone se convierte en terminal

Apple comenzó a desplegar en México su función Tap to Pay, una tecnología que permite a los usuarios aceptar pagos con tarjetas contactless directamente desde un iPhone, sin necesidad de una terminal bancaria tradicional. Hasta ahora, solo estaban presentes en Android.

Esta herramienta utiliza la tecnología NFC del dispositivo para procesar pagos con tarjetas de crédito, débito e incluso wallets digitales, acercando el plástico (o el celular del cliente) al iPhone del vendedor.

Qué cambia para emprendedores y pequeños negocios

El impacto potencial de Tap to Pay es especialmente relevante para el ecosistema emprendedor. En México, miles de negocios informales o en etapa temprana enfrentan barreras para aceptar pagos electrónicos.

Con esta tecnología:

Se elimina la necesidad de comprar o rentar una terminal

Se reducen costos iniciales de operación

Se facilita el cobro inmediato

Se mejora la experiencia del cliente

Esto podría acelerar la digitalización de pagos en sectores como comercio ambulante, freelancers, servicios independientes y pequeños comercios.

Fuente: Emprendedor