A esta hora sonará la alerta sísmica en la CDMX y EDOMEX

La alerta sísmica volverá a escucharse en la zona centro del país. Este miércoles 18 de febrero de 2026, en punto de las 11:00 horas, se realizará un simulacro regional de sismo en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de las acciones preventivas para fortalecer la respuesta ante emergencias.

El ejercicio fue anunciado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de reforzar la cultura de la prevención y evaluar los protocolos de actuación en una de las regiones con mayor riesgo sísmico del país.

Simulacro regional 18 de febrero 2026: horario y alcance en CDMX y Edomex

De acuerdo con la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, el simulacro se llevará a cabo exclusivamente en la Ciudad de México y el Estado de México este miércoles a las 11:00 horas.

Durante el ejercicio se activarán 13 mil 900 altavoces instalados en ambas entidades, además del sistema de alertamiento por telefonía celular.

Las autoridades detallaron que actualmente se trabaja en la optimización del mensaje que llega a los dispositivos móviles, con el fin de hacerlo más claro y efectivo.

Este simulacro no implica riesgo real, pero busca medir tiempos de reacción, coordinación institucional y participación ciudadana.

Alerta sísmica: altavoces y mensaje a celulares en prueba

El sistema de alerta sísmica ha mantenido un funcionamiento adecuado en los recientes movimientos registrados en el país.

En lo que va de 2026 se han reportado tres sismos perceptibles: dos el 2 y 16 de enero con epicentro en San Marcos, Guerrero, y uno más el 8 de febrero en Puerto Escondido, Oaxaca.