Daniela Madariaga Andorra comparte tendencias de makeup para el verano

El verano es la época perfecta para experimentar con nuevos looks de maquillaje y resaltar nuestra belleza. Si estás buscando inspiración para lucir radiante y a la moda, no puedes dejar de conocer las tendencias de maquillaje que Daniela Madariaga Andorra comparte para esta temporada.

Par esta entrega, la influencer mexicana se ha inspirado en Chanel, una de las casas de moda más prestigiosas pero que también cuenta con una línea de maquillaje muy sofisticada.

“Con un enfoque en el minimalismo chic y la naturalidad, Chanel nos invita a brillar con looks sencillos pero impactantes. Estas son las últimas tendencias de maquillaje que recomiendo para esta época del año si lo que quieres es lucir un look fresco y glamuroso durante el verano 2023”, explica Daniela Madariaga Andorra.

Tendencias de maquillaje para el verano 2023: Descubre lo último de Chanel

Con la llegada del verano 2023, es hora de explorar las tendencias de maquillaje más emocionantes y vanguardistas. Si estás ansiosa por estar en tendencia, no te puedes perder los tips que ha presentado Chanel en su desfile Cruise 2023. Prepárate para sumergirte en un mundo de elegancia, lleno de naturalidad y sofisticación para crear looks cautivadores.

“Menos es más”, el look minimalista ‘chic’ será tu favorito

En lugar de buscar looks extravagantes que no se adaptan a la vida cotidiana, apuesta por el minimalismo chic. “Chanel nos enseña que “menos es más”. Con un enfoque simple y elegante, podrás lograr maravillas día tras día. Durante el desfile Cruise 2023, la marca nos cautivó con looks de maquillaje inspirados en el glamour atemporal de Hollywood”, describe la influencer.

Opta por un rostro fresco y natural

Para el verano, nada mejor que un rostro limpio y fresco. Madariaga Andorra propone armar un look con lo esencial: una base ligera para unificar el tono de la piel y un poco de corrector para disimular imperfecciones. Si deseas añadir un toque extra, puedes aplicar polvos en la zona T y un poco de crema bronceadora en los pómulos para resaltar la estructura facial. La ligereza es clave para lucir radiante en los días soleados.

Maquilla tus ojos minimalista y sutiles

En cuanto a los ojos, la tendencia de maquillaje es simple pero impactante. Utiliza un delineador minimalista para realzar la mirada y elige sombras de colores pálidos y delicados. Este estilo sutil es perfecto tanto para el día como para la noche. Acompaña tu mirada con una capa de máscara en las pestañas para lograr un efecto completo. Con estos detalles mínimos, lograrás un aspecto atemporal y elegante.

Labios naturales y jugosos

La tiktoker mexicana nos invita a realzar la belleza natural. En lugar de optar por colores llamativos, elige tonos similares al color de tus labios. Utiliza un delineador para definir su forma y aplica un labial en tu tono. Si deseas agregar un toque fresco y jugoso, aplica un poco de gloss. ¡Tus labios se verán irresistibles y naturales!

Sigue leyendo: Daniela Madariaga Andorra: Usar protección solar es una de las mejores formas para cuidar la piel