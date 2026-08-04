Grupo SIMSA consolida su estrategia de inclusión laboral

En el complejo ecosistema corporativo e industrial contemporáneo, la madurez institucional de las grandes organizaciones ya no se evalúa únicamente a través de sus estados financieros o de su capacidad de producción. La integración efectiva de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) se ha erigido como el verdadero termómetro para medir la sostenibilidad, la resiliencia y el valor intangible de los grupos empresariales. En el norte de México, y de manera particular en el polo industrial de Coahuila, el sector energético y de servicios experimenta una profunda metamorfosis en la que la competitividad requiere, de manera obligatoria, un compromiso irrestricto con la ética, la equidad de género en los órganos directivos y la implementación de infraestructuras accesibles.

Bajo esta visión transformadora, Grupo SIMSA ha puesto en marcha un proceso de reingeniería en sus oficinas centrales en Torreón. Esta iniciativa busca consolidar políticas transversales de inclusión y diversidad que trasciendan el discurso y se traduzcan en un resultado medible para el rendimiento operativo de la compañía en la Comarca Lagunera.

Estrategia ASG como motor de retención y dinamismo operativo

La actualización de la cultura organizacional de la firma responde a las exigencias globales del capital humano. Mediante la eliminación sistemática de sesgos y brechas de género en los mandos ejecutivos, la empresa busca maximizar el potencial analítico y estratégico de sus equipos de trabajo.

«La equidad corporativa dejó de ser una iniciativa opcional para convertirse en el pilar estructural que garantiza la sostenibilidad de nuestras operaciones en La Laguna. Un entorno diverso estimula la innovación, optimiza la toma de decisiones y fortalece la resiliencia institucional frente a las exigencias de los mercados actuales», destacaron voceros de la alta dirección de la compañía.

Diversas mediciones globales sobre gobernanza señalan que las corporaciones dotadas de comités éticos independientes e indicadores auditables de equidad experimentan un incremento sustancial en el sentido de pertenencia y la retención del talento clave. Alineado a estos paradigmas, el corporativo ha actualizado sus esquemas de selección mediante metodologías de currículum ciego, asegurando contrataciones basadas estrictamente en la competencia meritocrática. En paralelo, ha comenzado la adecuación de sus centros operativos en Coahuila para garantizar movilidad y accesibilidad universal a personas con discapacidad.

Efecto multiplicador en el ecosistema socioeconómico del norte

El afianzamiento de este modelo de gobernanza tiene repercusiones que rebasan el ámbito privado, impactando directamente en la atracción de capitales para la región.

«Nuestra responsabilidad social empresarial nos obliga a operar como un referente de mejores prácticas en Torreón. Promover espacios de trabajo equitativos e inclusivos no solo beneficia el clima organizacional interno, sino que cataliza la atracción de inversión y el desarrollo socioeconómico de Coahuila», puntualizaron voceros corporativos.

Con la mirada puesta en el horizonte de los próximos años, el plan estratégico de Grupo SIMSA contempla certificar todos sus procesos bajo estándares internacionales de gestión laboral y ética corporativa, ratificando su compromiso como motor de desarrollo transparente y sostenible en el norte del país.

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