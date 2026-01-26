Seis hospitalizados tras balacera en campo de futbol de Salamanca

Tras la balacera en un campo de futbol en Salamanca, Guanajuato, que dejó un saldo de 11 muertos, seis personas que resultaron heridas continúan hospitalizadas recibiendo atención médica, mientras que las autoridades del estado continúan con las investigaciones para tratar de dar con los responsables del ataque.

La Fiscalía de Guanajuato abrió de inmediato un carpeta de investigación luego de los hechos ocurridos la tarde del domingo 25 de enero en la comunidad de Loma de Flores, a fin de esclarecer el ataque en el que 10 personas murieron en el lugar de los hechos, mientras que una más falleció cuando recibía atención médica en un hospital.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía desplegó agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y personal pericial, quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios, la elaboración de dictámenes periciales y las diligencias ministeriales correspondientes, con el objetivo de preservar la evidencia, garantizar una investigación técnica y científica, y sentar bases sólidas para la identificación y sanción de los responsables”, informó la fiscalía en un comunicado.

Coordinación

Derivado de estos hechos y a fin de resolver el caso, la Fiscalía de Guanajuato mantiene coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y apoyar las acciones para la localización de los probables responsables.

La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, por lo que actúa con firmeza, responsabilidad y sensibilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia”, puntualizó.

Hombres armados irrumpieron en las canchas conocidas como «Campos de las Cabañas» donde se desarrollaba un partido de futbol y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Entre las víctimas se encuentra el personal de seguridad del lugar.

Fuente: Excélsior