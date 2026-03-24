Realizan operativo en siete estados contra el tráfico ilegal de vida silvestre

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un operativo para prevenir y combatir el tráfico ilegal de especies. Principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Tabasco.

Como resultado, se aseguraron precautoriamente 138 ejemplares de vida silvestre. Se incluyen aves canoras y de ornato, psitácidos, reptiles, arácnidos y mamíferos.

El operativo se realizó del 11 al 15 de marzo, con acciones como la instalación de filtros de revisión y operativos carreteros. Se realizó la revisión de más de 300 vehículos, embarcaciones y unidades de transporte público en puntos estratégicos.

En Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, en estos operativos no se detectaron irregularidades, consolidando el efecto disuasivo de estas acciones.

Gracias a denuncias

En materia de prevención, se realizaron operativos en zonas prioritarias de cacería furtiva, particularmente en Yucatán. Así como recorridos en Áreas Naturales Protegidas en Chiapas, incluyendo vigilancia por vía terrestre y fluvial. Por otra parte, en Oaxaca y Chiapas, las acciones derivadas de denuncias ciudadanas permitieron la identificación de irregularidades.

También el aseguramiento de ejemplares y la instauración de procedimientos administrativos correspondientes.

Adicionalmente, se llevó a cabo la recepción, valoración médica y reintegración a su hábitat de un ejemplar de mono araña (Ateles geoffroyi).

Además, el traslado de cuatro ejemplares de guacamaya roja a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para su resguardo y seguimiento.

Las actividades se desarrollaron con diversas instancias de seguridad.

Participaron 45 inspectores de la Profepa y 150 elementos de seguridad de la Guardia Nacional. Así como, Sedena, Marina, policías estatales y autoridades locales. Se recorrieron al menos 234 kilómetros en operativos y recorridos de vigilancia,