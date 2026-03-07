Prepárate para el Festival Atmósfera Mundialista 2026

El Festival Atmósfera Mundialista 2026 llegará a Tecámac, Estado de México, con una serie de conciertos gratuitos durante dos fines de semana de marzo.

El evento reunirá a artistas de distintos géneros del regional mexicano, salsa, indie y reguetón, como parte de las actividades culturales rumbo al Mundial 2026.

Dicho festival se realizará en dos sedes de este municipio mexiquense. La primera será en Los Héroes Tecámac y la segunda en el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa.

El gobierno municipal reveló el cartel completo de los artistas que se presentarán durante el festival.

Cartel

13 de marzo – Los Héroes Tecámac

Oscar D’León

Alberto Barros

Charlie Zaa

14 de marzo – Los Héroes Tecámac

El Bogueto

Eme Malafe

La Fandom

15 de marzo – Los Héroes Tecámac

Christian Nodal

20 de marzo – Deportivo Sierra Hermosa

Lila Downs

21 de marzo – Deportivo Sierra Hermosa

Siddhartha

22 de marzo – Deportivo Sierra Hermosa

Emmanuel & Mijares

Bronco

Fuente: Chilango

Estado invitado y otras actividades

Además de los conciertos, el Festival Atmósfera Mundialista 2026 incluirá actividades culturales y gastronómicas para el público.

En esta edición, Oaxaca participará como estado invitado de honor, por lo que habrá espacios dedicados a mostrar su riqueza cultural, artística y gastronómica.

Como en cada edición el evento también incluye invitados vinculados al sector aeronáutico este año será Mexicana de Aviación, aerolínea que actualmente opera desde esta terminal aérea.

El festival también abrirá espacio para presentaciones de talento local, así como actividades familiares y oferta gastronómica para quienes visiten el evento durante los dos fines de semana.