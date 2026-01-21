Piden avistamiento responsable de ballenas en Baja California Sur

Piden avistamiento responsable de ballenas en Baja California Sur

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en talleres de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos sobre buenas prácticas para la observación de ballenas en los municipios de Los Cabos y Loreto, en el estado de Baja California Sur.

La observación de ballenas es una de las actividades ecoturísticas más importantes de la región. Se lleva a cabo en zonas marinas de alta sensibilidad ambiental, muchas de ellas consideradas Áreas Naturales Protegidas de carácter federal.

Actividad sensible

 

La observación de ballenas es una actividad turística que se desarrolla en zonas marinas de alta sensibilidad ambiental y Áreas Naturales Protegidas de carácter federal. Estas regiones constituyen sitios fundamentales para la reproducción, crianza, descanso y tránsito de diversas especies de cetáceos.

Por ello, los talleres, tuvieron como objetivo el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010.

La misma establece los lineamientos obligatorios para la observación de ballenas, a fin de prevenir perturbaciones, reducir el riesgo de colisiones, evitar conductas de acoso y salvaguardar tanto el bienestar de los cetáceos como la integridad de su hábitat.

Las capacitaciones se llevaron a cabo de octubre a diciembre de 2025 para prestadores de servicios turísticos de Los Cabos, y durante enero, para operadores del Parque Nacional Bahía de Loreto.

Durante las sesiones se abordaron temas como el objeto, alcance, obligatoriedad y ámbito de aplicación de la NOM-131-SEMARNAT-2010; reglas de operatividad, distancias mínimas, tiempos de permanencia, velocidades permitidas, etc.

 

