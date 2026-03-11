Lugares en México para recibir el equinoccio

Estamos a unos días del Equinoccio de Primavera 2026, fenómeno astronómico que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), ocurrirá el próximo 20 de marzo.

Con este evento comenzará una de las estaciones más esperadas del año, asociada con temperaturas más cálidas, un clima templado en varias regiones y días cada vez más largos.

Además del significado astronómico, muchas personas aprovechan esta fecha para realizar rituales simbólicos, cargarse de energía y dejar atrás las malas vibras, como una forma de dar la bienvenida a la primavera.

Cuáles son algunos de los mejores lugares para presenciar el equinoccio de primavera y recibir esta nueva estación.

En 2025, como reporta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Equinoccio de Primavera convocó a 192 mil 82 personas, del 20 al 23 de marzo, en las diferentes zonas arqueológicas del país.

Algunos de los sitios más visitados durante el equinoccio son:

1. Teotihuacán (Estado de México)

Es uno de los sitios más visitados durante el equinoccio de primavera. Cada año miles de personas acuden a la zona arqueológica para reunirse alrededor de la Pirámide del Sol y recibir la nueva estación, muchas veces vestidos de blanco y con los brazos extendidos.

2. Chichén Itzá (Yucatán)

En esta antigua ciudad maya ocurre uno de los fenómenos más conocidos del equinoccio. Durante el atardecer, la luz del Sol crea un efecto visual en la pirámide de Kukulkán que simula el descenso de una serpiente por la escalinata del templo.

3. Tulum (Quintana Roo)

Ubicada frente al mar Caribe, esta zona arqueológica también recibe visitantes durante el equinoccio. Sus templos y murallas ofrecen un escenario único para observar el amanecer y dar la bienvenida a la primavera.

