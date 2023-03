La práctica de Buy Now, Pay Later (BNPL), que consiste en dividir el pago en varias cuotas, está siendo adoptada en el ámbito de la salud. Esta tendencia puede proporcionar un alivio temporal en la facturación, argumenta el especialista financiero, Javier Reyes de la Campa.

Se han vuelto cada vez más frecuentes los servicios de BNPL, su popularidad comenzó en las compras en línea y ahora están comenzando a expandirse al sector de la salud, con ayuda de los principales actores de este mercado.

Para Javier Reyes de la Campa, Buy Now, Pay Later es una opción económica, ya que algunas de estas empresas, en ciertos casos, no cobran intereses ni comisiones. Sin embargo, el especialista señala que, dividir el pago de facturas médicas puede ser una solución temporal, el sector carece de una regulación que proteja a los pacientes, lo que podría ocasionar una carga financiera excesiva para ellos.

El auge de los servicios BNPL durante la pandemia del COVID-19

Durante la pandemia del COVID-19, la adopción de estos servicios aumentó significativamente. De acuerdo con un reporte de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), el monto de préstamos a través de BNPL creció de 2.000 millones de dólares en 2019 a 24.200 millones en 2021.

Mientras que la mayoría de las compras financiadas por préstamos de empresas BNPL fueron de productos de consumo, como ropa y artículos personales, los productos y servicios de salud también registraron un incremento significativo, aumentando de 10 millones de dólares en 2019 a 230 millones en 2021.

Aunque gran parte de esa cifra corresponde a productos de cuidado de la salud comprados en comercios minoristas como CVS, algunas empresas Buy Now, Pay Later están colaborando con proveedores médicos para que los clientes puedan financiar sus cuentas médicas.

BNPL ¿una opción de financiamiento viable o un riesgo económico para los consumidores?

Javier Reyes de la Campa menciona como ejemplo casos como la colaboración entre EyeBuyDirect y Afterpay para que los clientes puedan comprar lentes graduadas y no graduadas, y el acuerdo entre Sezzle y pacientes de WellNow Urgent Care para financiar sus facturas médicas mediante BNPL.

Asimismo, el especialista destaca la preocupación de algunos expertos acerca de que la opción de financiación BNPL pueda ocasionar una sobrecarga económica para los consumidores, especialmente cuando se trata de servicios médicos costosos que no están cubiertos por el seguro, como procedimientos de fertilidad, Lasik o cosméticos.

Al respecto, la CFPB ha mostrado interés en tomar medidas para frenar el sector de estos servicios debido a los riesgos potenciales para los consumidores, concluyó Javier Reyes de la Campa.