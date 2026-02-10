“Fueron confundidos”, explicó Harfuch sobre mineros desaparecidos en Sinaloa

Las investigaciones sobre la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, apuntan a que el secuestro ocurrió tras una confusión por parte de una organización criminal, que habría identificado erróneamente a las víctimas como integrantes de un grupo delincuencial rival.

Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al detallar los avances del caso ocurrido el pasado 23 de enero.

De acuerdo con autoridades federales, los mineros —empleados de una empresa vinculada a operaciones en la zona serrana de Concordia— fueron interceptados por un grupo armado que opera en la región, en medio de disputas entre células del crimen organizado.

Testimonios obtenidos de personas detenidas indican que los trabajadores fueron privados de la libertad al ser confundidos con miembros de una facción antagónica, sin que existieran antecedentes de amenazas o vínculos del personal con actividades ilícitas.

El funcionario explicó que esta línea de investigación se fortaleció tras los operativos desplegados en Sinaloa y las declaraciones recabadas por fuerzas federales, lo que permitió esclarecer el móvil del ataque. No obstante, subrayó que las indagatorias continúan abiertas para deslindar responsabilidades y determinar la cadena de mando dentro del grupo criminal involucrado.

Localizan mineros sin vida

Este lunes, autoridades confirmaron la localización sin vida de varios de los mineros desaparecidos, cuyos cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la zona serrana de Concordia. La identificación de las víctimas fue posible gracias a trabajos periciales y al acompañamiento de sus familias, lo que generó una fuerte reacción de condena por parte del sector minero a nivel nacional.

Fuente: Infobae