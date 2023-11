El chef José Ramón lleva alimentos a damnificados de Acapulco

José Ramón Andrés Puerta, el conocido chef español, se solidarizó con los damnificados de Acapulco y les preparó alimentos.

A través de su organización World Central Kitchen (WCK) continúa ofreciendo desde hace una semana alimentos y agua potable a la población damnificada de Acapulco, tras el paso del huracán “Otis”.

El chef dijo que el reto es lograr la elaboración de 100 mil raciones de comida.

El programa de WCK tiene como base Chilpancingo donde el equipo conformado por distinto personal de cocina y apoyo, preparan comida caliente y sándwiches. Además de bebidas hidratantes para transportarla vía aérea en helicópteros hasta las zonas alejadas del puerto.

Van a donde aún no ha sido posible que llegue la ayuda gubernamental, como es el caso del Espinalillo en Coyuca de Benítez.

Juan Camilo, parte del equipo de esta organización, destacó el uso de las dos aeronaves con que cuentan para llegar a las zonas donde aún los caminos no han sido despejados para arribar por tierra.

Lo que he visto en este primer día es una destrucción mayor, mucha gente no tiene agua, mucha gente no tiene alimentos, falta electricidad, no tienen donde dormir y será por un largo tiempo. Algunos de estos edificios se observan con una destrucción mayor”, señaló en un video .