Cofepris ordena retiro preventivo de fórmulas infantiles

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó el retiro preventivo de varias fórmulas infantiles del mercado mexicano tras identificar un posible riesgo sanitario asociado a una toxina bacteriana.

Lo que ha generado preocupación (y una carrera por revisar latas en la alacena). Esta medida, enfocada en proteger a los más vulnerables —los bebés—, detalla exactamente qué productos y lotes están involucrados y qué hacer si los tienes en casa.

Una alerta que no da lugar a medias tintas

A principios de enero de 2026, la Cofepris emitió una alerta sanitaria urgente dirigida a la población mexicana. El motivo: la posible presencia de cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus detectada en uno de los ingredientes usados para elaborar ciertas fórmulas infantiles importadas. Esta sustancia puede causar malestares gastrointestinales leves o severos —como náuseas, vómitos y calambres— especialmente en lactantes, cuyo sistema digestivo aún está en desarrollo.

Aunque no se han reportado casos confirmados de enfermedad en México derivados de estos productos, la Cofepris actuó bajo el principio precautorio establecido en la legislación sanitaria: primero la salud, luego la tranquilidad.