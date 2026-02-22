La exposición del popular programa televisivo 31 Minutos llega a Tijuana de la mano de Aplaplac y el Museo Franz Mayer.

Todo ello en colaboración con la Secretaría de Cultura de México y del Centro Cultural Tijuana (CECUT).

Después del gran éxito en el Centro Cultural La Moneda en Chile, en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México y en el Parque Fundidora de Monterrey, MUSEO 31 visitará el noroeste de México.

Estará con sus fanáticos en las ciudades cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos.

La exposición, que podrá ser visitada a partir del 7 de marzo, está compuesta por títeres originales, sets y ambientaciones.

Además de canciones, videos y material inédito, que llevarán al público por un viaje a la nostalgia y al detrás de cámaras del programa chileno más querido a nivel mundial.

Pronto serán anunciadas las actividades paralelas a la muestra, que incluirán charlas con los creadores del programa y recorridos especiales por la exposición.

La preventa de boletos ya está disponible a través del sitio web del Museo Franz Mayer: museo31.franzmayer.org.mx