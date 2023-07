The Last of Us de HBO, el más nominado en los EMMYS 2023

Los premios EMMYS 2023 tiene 124 categorías con una cantidad interminable de nominados, donde destacan producciones como Better Call Saul y House of the Dragon.

The Last of Us, por su lado, recibió un total de 25 nominaciones. Además de sus protagonistas, los actores de reparto también brillaron en sus respectivas categorías. La misma serie compite como mejor live-action de drama.

Premiación, en septiembre

El próximo 18 de septiembre se celebrará la ceremonia de premiación de la 75 edición de los premios EMMYS 2023 y tendrá lugar en el Microsoft Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos).

Mejor Serie de Drama

Succession

The White Lotus

The Last of Us

Better Call Saul

The Crown

Yellowjackets

House of the Dragon

Andor

Mejor Dirección en Serie de Drama

Benjamin Caron (Andor)

Dearbhla Walsh (Bad Sisters)

Peter Hoar (The Last of Us – Long, Long Time, Capítulo 3)

Andrij Parekh (Succession)

Mark Mylod (Succession)

Lorene Scafaria (Succession)

Mike White (The White Lotus)

Mejor Actor Principal en Serie de Drama

Brian Cox, Succession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Jeremy Strong, Succession

Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeff Bridges, The Old Man

Most nominated shows for the 2023 Emmys: 27 – ‘Succession’

24 – ‘The Last of Us’

23 – ‘The White Lotus’

21 – ‘Ted Lasso’

14 – ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

13 – ‘The Bear’

13 – ‘BEEF’

13 – ‘Dahmer’

12 – ‘Wednesday’ See the full nominees list: https://t.co/Ps5J4Ot37i — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2023

Mejor Actriz Principal en Serie de Drama

Sarah Snook, Succession

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Bella Ramsey, The Last of Us

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sharon Horgan, Bad Sisters

Keri Russell, The Diplomat

Mejor Actor Invitado en Serie de Drama

Murray Bartlett (Frank, The Last of Us)

James Cromwell (Ewan Roy, Succession)

Lamar Johnson (Henry Burrell, The Last of Us)

Arian Moayed (Stewy Hosseini, Succession)

Nick Offerman (Bill, The Last of Us)

Keivonn Montreal (Sam Burrell, The Last of Us)

Mejor Actriz Invitado en Serie de Drama

Hiam Abbass (Marcia, Succession)

Cherry Jones (Nan, Succession)

Melanie Lynskey (Kathleen, The Last of Us)

Storm Reid (Riley Abel, The Last of Us)

Anna Torv (Theresa “Tess”, The Last of Us)

Harriet Walter (Lady Caroline Collingwood, Succession)