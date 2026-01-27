OMS: vigilancia por virus Nipah en Asia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera «bajo» el riesgo de expansión en la India del virus Nipah, un patógeno de alta letalidad para el que no hay vacuna ni tratamiento antiviral específico, tras la confirmación de dos casos en el estado indio de Bengala Occidental y la declaración de una alerta epidemiológica por parte de las autoridades indias.

«India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados», señaló este martes (27.01.2026) en respuesta a la agencia EFE un portavoz de la agencia sanitaria, quien añadió que la OMS ha estado en contacto con las autoridades indias locales y nacionales en materia de salud para llevar a cabo una evaluación de riesgos y prestar apoyo técnico.

La fuente de la OMS agregó que por ahora no hay evidencias de un incremento de la transmisión del virus entre humanos (otras vías de contagio habituales son a través de animales tales como murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados).

La infección por el virus Nipah provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40 % y el 75 %.

