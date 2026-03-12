Mexicanos obtienen victorias en la Copa Mundial de Boxeo Sub-19

La selección mexicana de boxeo Sub-19 cosecha triunfos importantes en la Copa Mundial de la especialidad, que se celebra en Bangkok, Tailandia.

Ello, al sumar dos victorias en la rama varonil durante el cuarto día de actividades.

El pugilista bajacaliforniano Josué Zepeda González superó por decisión unánime (5:0) al rumano Iulian Stefan Udroiu en la categoría de los -60 kilogramos, con tarjetas de 30-25, 30-25, 30-25, 30-25 y 30-25.

Este resultado le permite avanzar a la ronda de cuartos de final, donde enfrentará al anfitrión Siwa Chainarong el próximo 13 de marzo.

Por su parte, el mexiquense Jonathan Bibriesca Arévalo (-55 kg) derrotó al mongol Erkhemzaya Lkhagvaa por RSC (Réferi Suspende Combate). Un resultado que le permite avanzar a la ronda de dieciseisavos, donde combatirá ante Abdyrasul Arslanov, de Turkmenistán, este 12 de marzo a las 22:00 horas, tiempo de Tailandia.

Triunfos

En más acciones de la rama varonil, el también bajacaliforniano Víctor Alejandro Rocha Esqueda (-65 kg) cayó ante el español Pablo Souto Macías en la ronda de 32, por decisión unánime (0:5) con tarjetas de 30-26, 30-26, 29-27, 29-27 y 30-27.

Por su parte, el pugilista capitalino Alan Jesús Ocampo Cano fue derrotado por el rumano Ionut Madalin Calugar en la ronda de dieciseisavos, por decisión unánime (0:5) con tarjetas de 28-29, 28-29, 28-29, 28-29 y 27-30.

Este 12 de marzo, la delegación nacional volverá a la actividad con la participación del mencionado Jonathan Bibriesca y la guanajuatense Atena Sofía Juárez Calero, quien competirá en la categoría de -48 kilogramos frente a la uzbeka Maftuna Musurmonova, también en la ronda de dieciseisavos.