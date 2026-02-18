Luis Miguel pone en venta su penthouse en Miami

El cantante mexicano Luis Miguel ha puesto a la venta su icónico penthouse en Miami por poco más de USD 5 millones, una suma inferior al monto que desembolsó para recomprar la propiedad en 2021.

Este movimiento ha sacudido al mercado inmobiliario: especialistas advierten que, en el segmento de lujo, el valor final depende de factores como la competencia, la coyuntura económica y la propia dinámica de Miami.

Según la plataforma estadounidense Zillow, la vivienda —situada en el piso 46 del edificio Jade Brickell Bay— se distingue, además de por sus 359 metros cuadrados, por alojar episodios cruciales de la vida íntima y artística de Luis Miguel, quien la eligió como refugio en distintas etapas clave.

Allí se vivieron momentos tanto de crisis como de recuperación y marcó el regreso del artista a los escenarios, profundizando el mito en torno a su biografía.

Lujo

Reportes inmobiliarios citados por Zillow indican que Luis Miguel adquirió el penthouse por primera vez en 2004, cuando atravesaba la cúspide de su carrera internacional, por aproximadamente USD 2,2 millones.

Con los años, el departamento se consolidó como una de sus residencias principales en Estados Unidos. Pero una crisis financiera en 2012 obligó al cantante a desprenderse del inmueble, recibiendo un monto similar al que pagó originalmente. Nueve años más tarde, en 2021, logró recomprar la propiedad.

Estimaciones de agentes especializados apuntan que desembolsó cerca de USD 7,8 millones para recuperarla, aunque esta cifra no fue confirmada por él ni por sus representantes.

Fuente: Infobae